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18:43 (мск), источник: БЕЛТА

Посольство Беларуси в России подтвердило информацию о пострадавшем во время стихии в московском регионе белорусе

30 мая, Москва /Эдуард Пивовар — БЕЛТА/. В посольстве Беларуси в России корреспонденту БЕЛТА подтвердили информацию о гражданине Беларуси, пострадавшем накануне во время разгула стихии в московском регионе.

Как сообщил руководитель консульской службы посольства Владимир Шорохов, личность пострадавшего установлена. Это мужчина 40 лет. Он госпитализирован в Домодедовскую центральную городскую больницу в состоянии средней степени тяжести. У пострадавшего закрытая травма грудной клетки, перелом ребер, вывих левого плеча, закрытая травма живота.

Диппредставительство оповестило УВД по месту регистрации гражданина Беларуси. Поддерживается также контакт с его лечащим врачом.

29 мая на Москву и Московскую область обрушился шквалистый ветер, в результате в Москве погибли 11 человек и пострадали 168. В Подмосковье погибли 5 человек, еще 34 госпитализированы.

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