Появилось видео захвата здания облсовета во Львове

Активисты требовали от депутатов принять обращение к президенту Украины Петру Порошенко и Верховной Раде относительно принятия закона «Об амнистии в 2016 году».

Отмечается, что обращение, которое позволит освободить заключенных участников АТО, так и не было подписано президентом. Также националисты требовали продлить мораторий на землю, поддержать национальный манифест и национализировать российский капитал.

В зале заседаний была травмирована сотрудница телеканала «Первый Северный», которая находится на 6-м месяце беременности. Ей в голову попала дымовая шашка, после чего журналистку на скорой помощи забрали в больницу.

Руководитель отдела коммуникации Нацполиции Львовской области Светлана Добровольская сообщила, что все причастные к нарушениям общественного порядка устанавливаются.

Также сообщается, что во время столкновений пострадали 11 правоохранителей. На месте работает следственно-оперативная группа. Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство совершенное группой лиц с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Начальник штаба национального корпуса Львовской области в свою очередь заявил, что их начали отталкивать сотрудники полиции, после чего они зашли в середину. Об этом сообщает «24 канал».