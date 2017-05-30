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18:34 (мск), источник: РБК - Украина

Появилось видео захвата здания облсовета во Львове

В сети появилось видео захвата активистами националистических организаций здания и зала заседаний Львовского областного совета. Ролик опубликован на странице «Львов Депо» в YouTube.

Активисты требовали от депутатов принять обращение к президенту Украины Петру Порошенко и Верховной Раде относительно принятия закона «Об амнистии в 2016 году».

Отмечается, что обращение, которое позволит освободить заключенных участников АТО, так и не было подписано президентом. Также националисты требовали продлить мораторий на землю, поддержать национальный манифест и национализировать российский капитал.

В зале заседаний была травмирована сотрудница телеканала «Первый Северный», которая находится на 6-м месяце беременности. Ей в голову попала дымовая шашка, после чего журналистку на скорой помощи забрали в больницу.

Руководитель отдела коммуникации Нацполиции Львовской области Светлана Добровольская сообщила, что все причастные к нарушениям общественного порядка устанавливаются.

Также сообщается, что во время столкновений пострадали 11 правоохранителей. На месте работает следственно-оперативная группа. Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство совершенное группой лиц с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Начальник штаба национального корпуса Львовской области в свою очередь заявил, что их начали отталкивать сотрудники полиции, после чего они зашли в середину. Об этом сообщает «24 канал».

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