Появилось видео захвата здания облсовета во Львове
В сети появилось видео захвата активистами националистических организаций здания и зала заседаний Львовского областного совета. Ролик опубликован на странице «Львов Депо» в YouTube.
В сети появилось видео захвата активистами националистических организаций здания и зала заседаний Львовского областного совета. Ролик опубликован на странице «Львов Депо» в YouTube.
Активисты требовали от депутатов принять обращение к президенту Украины Петру Порошенко и Верховной Раде относительно принятия закона «Об амнистии в 2016 году».
Отмечается, что обращение, которое позволит освободить заключенных участников АТО, так и не было подписано президентом. Также националисты требовали продлить мораторий на землю, поддержать национальный манифест и национализировать российский капитал.
В зале заседаний была травмирована сотрудница телеканала «Первый Северный», которая находится на 6-м месяце беременности. Ей в голову попала дымовая шашка, после чего журналистку на скорой помощи забрали в больницу.
Руководитель отдела коммуникации Нацполиции Львовской области Светлана Добровольская сообщила, что все причастные к нарушениям общественного порядка устанавливаются.
Также сообщается, что во время столкновений пострадали 11 правоохранителей. На месте работает
Начальник штаба национального корпуса Львовской области в свою очередь заявил, что их начали отталкивать сотрудники полиции, после чего они зашли в середину. Об этом сообщает «24 канал».