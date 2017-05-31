Дело об избиении нижегородского депутата Анны Татаринцевой переквалифицировано в административное

Согласно информации, отказ в возбуждении уголовного дела основывался на заключении медиков, отчет которых содержал сведения о том, что вреда здоровью депутата нанесено не было.

«Статья о нанесении побоев или совершении иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших вреда здоровью, была не так давно декриминализована. Поэтому полиция отказала в возбуждении уголовного дела», — поясняли в пресс-службе.

При этом по факту нанесения побоев полиция возбудила административное дело на основании статьи 6.1.1 КоАП РФ (побои). Сейчас по этому делу ведется расследование.

Напомним, что полиция начала проверку по заявлению об избиении Татаринцевой 24 апреля 2017 года.