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20:12 (мск), источник: Ежедневник.by

Владельца казино посадили на 13 лет

Владелец игорного бизнеса приговорен к 13 годам за хищения денежных средств в особо крупном размере с использованием поддельных банковских платежных карт.

Источник: Ежедневник.by

Об этом в эфире «Альфа-радио» сообщила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

«Буквально недавно состоялся суд, мужчине назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы», — сказала Юлия Гончарова. Расследованием дела занималось Следственное управление по Могилевской области. Обвиняемым был признан 38-летний уроженец Еревана (Армения), который занимался ведением игорного бизнеса.

В ходе следствия установлено, что мужчина открыл в Бресте казино, затем, желая расширить свое влияние в этой сфере, намеревался купить еще одно казино, но теперь в Могилеве. Договорившись с владельцем последнего, мужчина должен был перечислить часть стоимости в счет будущей сделки на расчетный счет казино.

Не имея собственных средств для этого, бизнесмен решил похитить деньги со счетов банков, расположенных в различных странах: в США, Бразилии, Израиле и др. Для этого воспользовался поддельными банковскими платежными картами, так называемым белым пластиком. При помощи таких карт со счетов банков путем несанкционированного доступа он попытался похитить в общей сумме более 4 млрд рублей (до деноминации). Однако часть транзакций банками была отклонена, поэтому похитить удалось более 1 млрд рублей.

В ходе расследования дела было изъято более 200 таких карт, по которым обвиняемый с января по апрель 2014 года совершил более 500 трансакций. Суммы похищенного варьировались от 1 млн до 200 млн единовременно. Для обеспечения возмещения причиненного ущерба следователи наложили арест на имущество обвиняемого.

Ему был инкриминирован ряд составов преступлений, в том числе хищение путем использования компьютерной техники, покушение на хищение и само хищение в особо крупном размере. Кроме того, действия владельца игорного бизнеса были квалифицированы как легализация (отмывание) средств, полученных преступным путем, неправомерное завладение компьютерной информацией.

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