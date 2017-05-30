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20:23 (мск), источник: Noi.md

Сотни тысяч леев найдены в домах и автомобилях мошенников

Преступная схема, к которой прибегли мошенники, позволила им выручить сотни тысяч леев.

Сомнительная деятельность предприятия, занимающегося продажей продовольственных продуктов, и огромная выручка, которая не была отражена в отчетных документах, попала в поле зрения полицейских Молдовы еще в прошлом году.

В результате расследования удалось выяснить, что фирма нанесла ущерб государственному бюджету в особо крупных размерах. Так, во время проведенных обысков в офисе компании, а также в домах и автомобилях ее руководителей полицейские обнаружили и изъяли 470 тысяч леев, которые были выручены в результате продажи и не были задекларированы должным образом в документах. Кроме этого, были обнаружены записи, подтверждающие переводы фиктивных денег, счетная техника, мобильные телефоны и другие доказательства. -

Подозреваемыми оказались 51-летняя женщина и двое мужчин в возрасте 26 и 27 лет, вовлеченные в преступную схему. На основании собранных доказательств они были задержаны на 72 часа и помещены в изолятор Управления полиции муниципия Кишинев. Им грозит от 2 до 5 лет тюремного заключения, — сообщили в полиции.

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