В Харькове полицейский-спецназовец устроил стрельбу на рынке, поссорившись с продавцом клубники

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Харькова, передает местное издание «057.ua».

«Наши ребята приехали на конфликт. Выяснилось, что на рынке поссорились двое мужчин, один из них достал травматический пистолет, и выстрелил в воздух», — рассказала пресс-секретарь патрульной полиции Харькова Карина Курбанова.

Правоохранители устанавливают причины конфликта, который возник между гражданином и сотрудником полиции. Руководством ГУНП в Харьковской области уже назначено служебное расследование по данному факту. Действия подчиненного также будут проверены командиром спецбатальона харьковской полиции.

По данным активистов Police control Kharkiv, правоохранителем, устроившим после ссоры с продавцом стрельбу в людном месте, оказался член батальона «Харьков» Виталий Лисинский. Сам Лисинский, по их словам, заявил, что просто вышел на рынок за клубникой и поссорился с продавцом.

По результатам проверки, если вина сотрудника полиции будет доказана, его привлекут к дисциплинарной ответственности.

Как сообщалось ранее, в Сумах пьяная компания обстреляла с балкона автомобиль с 4-летним ребенком.