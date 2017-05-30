Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Киану Ривза заметили на съемках в Петербурге
Соединенные судьбой. Как сложилась жизнь сиамских близнецов из Литвы
Эксперты: пятиэтажки хотят снести не из-за ветхости
Месячный доход на "нормальную жизнь" в РФ подсчитали аналитики
Собчак блеснула на вечере вместе с голливудскими звездами (фото)
«Горючий лед» Китай объявил о начале энергетической революции
Киану Ривза заметили на съемках в Петербурге
Шестилетний «Брюс Ли» покорил зрителей шоу «Лучше всех!»
Жильцы первых 18 пятиэтажек отказались от расселения
Названы лучшие для жизни районы Петербурга
США победят, даже при одновременном нападении РФ и Китая – СМИ
Самолет РФ с солдатами рухнул под Саратовом – СМИ
Собчак блеснула на вечере вместе с голливудскими звездами (фото)
Рената Литвинова удивила фанатов брюками с заниженной проймой
Анджелина Джоли категорически против новой любви Брэда Питта
Обнаженная спина и кружево: дочь Пескова в Каннах
АВТОВАЗ показал публике модель, которая называется УРА
5 самых красивых внедорожников и кроссоверов
Фоторепортажи
8«Суперлюди» Японии
20Крепостные стены XXI века
9Теракт в Манчестере
12Воспоминания Набережной Круазет
21:58 (мск), источник: 112.ua

В Харькове полицейский-спецназовец устроил стрельбу на рынке, поссорившись с продавцом клубники

В Харькове во вторник, 30 мая, на рынке на улице Героев Труда за стрельбу из своего пистолета был задержан Виталий Лисинский, старший инспектор батальона патрульной службы полиции особого назначения «Харьков».

Источник: 112.ua

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Харькова, передает местное издание «057.ua».

«Наши ребята приехали на конфликт. Выяснилось, что на рынке поссорились двое мужчин, один из них достал травматический пистолет, и выстрелил в воздух», — рассказала пресс-секретарь патрульной полиции Харькова Карина Курбанова.

Правоохранители устанавливают причины конфликта, который возник между гражданином и сотрудником полиции. Руководством ГУНП в Харьковской области уже назначено служебное расследование по данному факту. Действия подчиненного также будут проверены командиром спецбатальона харьковской полиции.

По данным активистов Police control Kharkiv, правоохранителем, устроившим после ссоры с продавцом стрельбу в людном месте, оказался член батальона «Харьков» Виталий Лисинский. Сам Лисинский, по их словам, заявил, что просто вышел на рынок за клубникой и поссорился с продавцом.

По результатам проверки, если вина сотрудника полиции будет доказана, его привлекут к дисциплинарной ответственности.

Как сообщалось ранее, в Сумах пьяная компания обстреляла с балкона автомобиль с 4-летним ребенком.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В украинском МИД допускают встречу лидеров "нормандской четверки" грядущим летом
Путин упрекнул страны Запада в запугивании самих себя
Нидерланды одобрили ассоциацию ЕС и Украины
Операторы объяснили отсутствие смс о шторме
Юрисконсульт Трампа отверг приглашение на слушания по РФ
Две трети россиян стали экономить на продуктах
Суд в Цюрихе вынес первый в мире приговор за «лайк» в «Фейсбуке»
Российская чемпионка Рио хочет обменять свои олимпийские медали
Спорт
Манчини в «Зените». Что известно на данный момент Главное о назначении итальянца Роберто Манчини на пост главного тренера «Зенита»
Авто
Полиции Украины выдали очень дорогую замену «уазикам» Компания Mitsubishi Motors осуществила крупнейшую поставку «зелёных» автомобилей за всё время работы со странами бывшего СССР
Hi-Tech
Видео: на финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде На финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде, чем привел в восторг болельщиков
Кино
80-летняя Светлана Немоляева снимается вместе с сыном в сериале Актриса исполняет роль экранной мамы Александра Лазарева-младшего
Недвижимость
Госдума отклонила предложение о платном въезде в центры городов
Москвичи предложили Собянину альтернативный проект реновации
Снос пятиэтажек поможет расселить коммуналки в Москве
Ураган разрушил пирамиду Голода в Подмосковье
Леди
Как найти работу, если вам 40 лет и нет опыта Руководитель проекта «Антирабство» и опытный эйчар Алена Владимирская объясняет, как сделать карьеру с нуля, даже если кажется, что нет перспектив.
Дети
Роман Абрамович умилил соцсети фотографией подросшего сына Мальчик восхитил публику своей роскошной кудрявой шевелюрой.
Все о ремонте
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Как изменить интерьер при помощи света: советы профи
Маленькая квартира: 10 ярких примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь