Военный самолет совершил аварийную посадку на западе Непала
В результате инцидента есть погибший и раненые.
В результате инцидента есть погибший и раненые.
Об этом сообщила газета Kathmandu Post.
Авария произошла в аэропорту Кольти в округе Баджура, примерно в 700 км от столицы страны Катманду. Небольшой армейский самолет M28 Skytruck производства польской авиастроительной фирмы PZL перевозил продовольственные товары в горный район Хумла в западном Непале. Он должен был приземлиться в аэропорту Симикота, но
За последние три дня это уже второе крушение самолета в Непале. 27 мая самолет LET-410 чешского производства, принадлежащий непальскому перевозчику Goma Air, разбился во время посадки в аэропорту имени Тенцинга и Хиллари в Лукле. Один пилот погиб на месте, второй скончался в тот же день в больнице, третий член экипажа получил тяжелые травмы.
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