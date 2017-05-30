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23:03 (мск), источник: ТАСС

СМИ: смертник подорвал себя у школы в иракском городе Хит

В результате взрыва есть убитые и раненые.

КАИР, 30 мая. /Корр. ТАСС Александр Елистратов/. Смертник подорвал себя в иракском городе Хит, расположенном на западе провинции Анбар в центре страны. В результате взрыва есть убитые и раненые. Об этом во вторник сообщил телеканал «Ас-Сумария».

По имеющейся информации, смертник привел в действие закрепленное на нем взрывное устройство в центре города, рядом со школой.

Данных о числе погибших и пострадавших не приводится.

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