Молния ударила в самолет из Владивостока в аэропорту Шереметьево

Владивосток, 31 мая, PrimaMedia.

В Airbus, совершавший рейс из Владивостока при посадке в аэропорту Шереметьево, ударила молния. Инцидент произошел в понедельник, 29 мая, когда на столичный регион обрушился мощнейший ураган Самолет удалось посадить благополучно, никто не пострадал, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на газету «Известия».

Несколько самолетов получили повреждения в московском аэропорту Шереметьево из-за урагана, который обрушился на столичный регион накануне. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на авиадиспетчерские службы московского авиаузла.

По словам собеседников агентства, три самолета получили повреждения внешним аэродромным оборудованием. Так, сильный порыв ветра опрокинул погрузочный мостик питания на лайнер Superjet-100, повредив воздухозаборник самолета.

Airbus 330 и Boeing 777 получили повреждения створки шасси и двери в результате удара о самолеты обслуживающей стремянки и трапа.

Ударом молнии был поврежден Airbus, совершавший рейс из Владивостока. Самолет удалось посадить благополучно, никто не пострадал.

По последним данным, жертвами урагана в Москве и Подмосковье стали 16 человек.