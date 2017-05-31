Молния ударила в самолет из Владивостока в аэропорту Шереметьево
ЧП произошло, когда Airbus заходил на посадку.
ЧП произошло, когда Airbus заходил на посадку.
Владивосток, 31 мая, PrimaMedia.
В Airbus, совершавший рейс из Владивостока при посадке в аэропорту Шереметьево, ударила молния. Инцидент произошел в понедельник, 29 мая, когда на столичный регион обрушился мощнейший ураган Самолет удалось посадить благополучно, никто не пострадал, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на газету «Известия».
Несколько самолетов получили повреждения в московском аэропорту Шереметьево
По словам собеседников агентства, три самолета получили повреждения внешним аэродромным оборудованием. Так, сильный порыв ветра опрокинул погрузочный мостик питания на лайнер Superjet-100, повредив воздухозаборник самолета.
Airbus 330 и Boeing 777 получили повреждения створки шасси и двери в результате удара о самолеты обслуживающей стремянки и трапа.
Ударом молнии был поврежден Airbus, совершавший рейс из Владивостока. Самолет удалось посадить благополучно, никто не пострадал.
По последним данным, жертвами урагана в Москве и Подмосковье стали 16 человек.