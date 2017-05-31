Приговор убийце хабаровчанки возмутил ее родственников

К 11 годам колонии строгого режима приговорил Краснофлотский районный суд рецидивиста, который убил жительницу Хабаровска и закопал ее тело в огороде. Преступление уголовник совершил через год после того, как отбыл очередной срок, сообщает портал «Губерния».

Дядя погибшей посчитал вердикт недостаточно суровым — по его мнению, убийца заслуживает пожизненного лишения свободы. Родственники намерены добиться пересмотра дела.

Напомним, поводом для убийства стала обида — будущая жертва назвала фигуранта словом, которое считается особенно оскорбительным в криминальных кругах.

«Мужчина был взят под стражу еще 15 ноября 2016 года. До ареста 37-летний уроженец Комсомольска делал все, чтобы отвести от себя подозрение и избежать наказания. Тело убитой женщины он закопал на своем дачном участке, на улице Богдана Хмельницкого. Чтобы замести следы, он даже пытался его расчленить дачным инструментом», — рассказала помощник прокурора Краснофлотского района Наталья Стреленко. Также собеседница сообщила, что если бы не признание рецидивиста, тело хабаровчанки так и не было бы найдено. «Изворотливый преступник несколько месяцев вводил родственников погибшей хабаровчанки в заблуждение: слал от ее имени сообщения о том, что с ней все в порядке. В результате близкие даже забрали заявление о розыске женщины. Уголовник пришел в полицию с повинной спустя полгода после совершения убийства», — добавила гособвинитель. Двухлетнего мальчика, оставшегося без мамы, теперь воспитывает бабушка.