Сотрудник внутренних органов наказан во Владивостоке

Как рассказали в прокуратуре Приморского края, приговор вынесен бывшему оперуполномоченному отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Владивостоку.

В судебном заседании установлено, что фигурант, являясь оперуполномоченным отделения по борьбе с преступлениями, получил взятку в размере 125 тысяч рублей от супруги местного предпринимателя.

Он пообещал женщине, действовавшей в интересах своего супруга (руководителя общества), не передавать заявление работника указанной компании о невыплате заработной платы в соответствующее подразделение Следственного комитета.

За свое незаконное бездействие в конце 2015 года он получил часть заранее оговоренной взятки в размере 75 тысяч рублей.

Женщина действовала в рамках Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности».

Бывший сотрудник органов внутренних дел приговорен к 3 годам 11 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, со штрафом в размере 1 миллион 250 тысяч рублей.

Приговор считается вступившим в законную силу.

Ирина Петрова.