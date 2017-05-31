Сотрудник внутренних органов наказан во Владивостоке
Во Владивостоке за получение взятки осуждено должностное лицо органов внутренних дел, об этом сообщает ИА «Дейта».
Во Владивостоке за получение взятки осуждено должностное лицо органов внутренних дел, об этом сообщает ИА «Дейта».
Как рассказали в прокуратуре Приморского края, приговор вынесен бывшему оперуполномоченному отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Владивостоку.
В судебном заседании установлено, что фигурант, являясь оперуполномоченным отделения по борьбе с преступлениями, получил взятку в размере 125 тысяч рублей от супруги местного предпринимателя.
Он пообещал женщине, действовавшей в интересах своего супруга (руководителя общества), не передавать заявление работника указанной компании о невыплате заработной платы в соответствующее подразделение Следственного комитета.
За свое незаконное бездействие в конце 2015 года он получил часть заранее оговоренной взятки в размере 75 тысяч рублей.
Женщина действовала в рамках Федерального закона «Об
Бывший сотрудник органов внутренних дел приговорен к 3 годам 11 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, со штрафом в размере 1 миллион 250 тысяч рублей.
Приговор считается вступившим в законную силу.
Ирина Петрова.