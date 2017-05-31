Хабаровчанин украл брусчатку из городского парка
Хабаровчанин украл штабели брусчатки с территории одного из парков в Краснофлотском районе.
Хабаровчанин украл штабели брусчатки с территории одного из парков в Краснофлотском районе.
Плитка предназначалась для укладки дорожек. Злоумышленник вывез ее на пикапе. Ущерб составил около 37 тысяч рублей.
По словам фигуранта, он планировал использовать брусчатку на своем участке. Полицейские нашли плитку в одном из садоводческих товариществ.
Было выяснено, что злоумышленник работает помощником машиниста. Сейчас он находится под подпиской о невыезде, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на