Хабаровчанин украл брусчатку из городского парка

Плитка предназначалась для укладки дорожек. Злоумышленник вывез ее на пикапе. Ущерб составил около 37 тысяч рублей.

По словам фигуранта, он планировал использовать брусчатку на своем участке. Полицейские нашли плитку в одном из садоводческих товариществ.