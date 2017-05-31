Водителю «Хонды» стало тесно на трассе в Хабаровске

Водители двух автомобилей, которые двигались в попутном направлении, попали в аварию на улице Павла Морозова. Одна из машин при этом скатилась под крутой откос, сообщает портал «Губерния».

На трехполосной половине магистрали тесно стало водителю «Хонды ЭйчАр-Ви». Он ехал в сторону центра города по крайнему правому ряду. Молодой человек слишком поздно заметил, что у автоцентра дорога сужается.

Резко сместившаяся «Хонда» задела крылом седан. Водитель «Тойоты» на миг потерял контроль над машиной. «Королла» выехала за пределы проезжей части; перескочив через бордюр, машина пронеслась по тротуару и остановилась в канаве.

Участники ДТП травм не получили.