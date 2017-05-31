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04:37 (мск), источник: Губерния онлайн

За сутки в Хабаровском крае потушили девять лесных пожаров

В Хабаровском крае за сутки потушили девять лесных пожаров, которые были зарегистрированы в Амурском, Солнечном, Ульчском районах и районе имени Лазо.

Источник: AP 2017

По состоянию на восемь утра 31 мая на территории края зафиксировано четыре природных пожара в Ванинском и Комсомольском районах. Один из них локализован в 28 километрах северо-восточнее поселка Уктур. Еще три действуют в 56 километрах северо-восточнее поселка Высокогорный и в 30−40 километрах юго-восточнее Кеная. Возгорания возникли из-за гроз.

Пожары тушат 216 человек. Кроме того, используются 44 единицы техники и шесть воздушных судов, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу управления лесами правительства края.

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