За сутки в Хабаровском крае потушили девять лесных пожаров

По состоянию на восемь утра 31 мая на территории края зафиксировано четыре природных пожара в Ванинском и Комсомольском районах. Один из них локализован в 28 километрах северо-восточнее поселка Уктур. Еще три действуют в 56 километрах северо-восточнее поселка Высокогорный и в 30−40 километрах юго-восточнее Кеная. Возгорания возникли из-за гроз.

Пожары тушат 216 человек. Кроме того, используются 44 единицы техники и шесть воздушных судов, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу управления лесами правительства края.