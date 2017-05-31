За сутки в Хабаровском крае потушили девять лесных пожаров
В Хабаровском крае за сутки потушили девять лесных пожаров, которые были зарегистрированы в Амурском, Солнечном, Ульчском районах и районе имени Лазо.
В Хабаровском крае за сутки потушили девять лесных пожаров, которые были зарегистрированы в Амурском, Солнечном, Ульчском районах и районе имени Лазо.
По состоянию на восемь утра 31 мая на территории края зафиксировано четыре природных пожара в Ванинском и Комсомольском районах. Один из них локализован в 28 километрах
Пожары тушат 216 человек. Кроме того, используются 44 единицы техники и шесть воздушных судов, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на