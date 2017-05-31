4-летний ребенок в Ангарске пострадал во время прыжков на надувном батуте

4-летний ребенок пострадал во время прыжков на надувном батуте, установленном возле торгового центра «Фестиваль» в Ангарске. На этот раз обошлось без серьезных травм, сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Во избежание более серьезных последствий от посещения таких аттракционов инспекторы по делам несовершеннолетних призывают родителей рассказать своим детям о правилах безопасного поведения внутри надувной конструкции и исключить доступ к батутам маленьких детей.

«Полицейские объясняют гражданам, что прежде, чем впустить своего ребенка в надувной батут, необходимо убедиться в его безопасности. Во-первых, надувная конструкция должна фиксироваться прочными канатами к специальным кольям, вбитым в землю. При сильном ветре от подобного развлечения лучше воздержаться. Поверхность батута должна быть без порезов, надрывов, с ровными швами. У каждого надувного устройства должен постоянно дежурить оператор, обязанность которого следить за безопасностью детей и правильной эксплуатацией батута, а не только принимать деньги за услугу», — говорится в сообщении ведомства.

Во время рейдов по местам детского отдыха инспекторы по делам несовершеннолетних и участковые уполномоченные проверяют правоустанавливающие документы владельцев аттракционов и проводят профилактические беседы с предпринимателями.