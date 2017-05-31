4-летний ребенок в Ангарске пострадал во время прыжков на надувном батуте
Обошлось без серьезных травм.
Обошлось без серьезных травм.
4-летний ребенок пострадал во время прыжков на надувном батуте, установленном возле торгового центра «Фестиваль» в Ангарске. На этот раз обошлось без серьезных травм, сообщили ИА IrkutskMedia в
Во избежание более серьезных последствий от посещения таких аттракционов инспекторы по делам несовершеннолетних призывают родителей рассказать своим детям о правилах безопасного поведения внутри надувной конструкции и исключить доступ к батутам маленьких детей.
«Полицейские объясняют гражданам, что прежде, чем впустить своего ребенка в надувной батут, необходимо убедиться в его безопасности.
Во время рейдов по местам детского отдыха инспекторы по делам несовершеннолетних и участковые уполномоченные проверяют правоустанавливающие документы владельцев аттракционов и проводят профилактические беседы с предпринимателями.