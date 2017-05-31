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05:15 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Жилой дом и баня сгорели на улице Главной Кировской в Иркутске

Причина пожара уточняется.

Возгорание жилого дома и бани произошло на улице Главной Кировской в Иркутске сегодня утром, 31 мая. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Причина случившегося устанавливается. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Иркутской области.

— В тушении пожара задействованы 12 человек личного состава и три автоцистерны, — рассказали в пресс-службе.

После ликвидации последствий пожара будут установлены виновные лица и нанесенный ущерб.

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