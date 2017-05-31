В Приморье врач получил зарплату за мертвые души

Злоумышленник составил реестр граждан, принятых в период с ноября по декабрь 2016 года в порядке оказания медицинской помощи в неотложной форме. В ходе проверки выяснилось, что он указал в реестре и таких граждан, помощь которым не оказывалась, тем самым завышая количество лиц в списке.

Указанный документ, содержащий заведомо недостоверные сведения, был направлен в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования для оплаты.

В дальнейшем, на основании реестра, осуществлена выплата денежных средств должностному лицу учреждения здравоохранения, часть из которых получена им незаконно, поскольку фактически такая помощь не оказывалась.

Расследование находится на контроле у прокуратуры. Следователям еще предстоит выяснить, сколько человек мошенник не принимал у себя.

Альберт Тихомиров.