Уличный клоун ограбил хабаровчанку, чтобы купить игрушки и воздушные шары

В один из дней у мужчины возникли сложности с закупкой очередной партии игрушек и надувных шаров. Аниматор попросил у своей матери денег, однако она отказала ему. Они поссорились, после фигурант забрал из квартиры телевизор стоимостью свыше 20 тысяч рублей. Технику он собирался продать, а на вырученные деньги приобрести необходимый товар.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж», сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.