В Красноярске водитель догнал и избил виновника аварии
60-летний водитель Toyota Camry ехал по встречной полосе.
60-летний водитель Toyota Camry ехал по встречной полосе.
В Красноярске автомобилист догнал виновника ДТП и избил его. Инцидент, который произошел 30 мая на ул. Партизана Железняка, обсуждают пользователи в группе «ЧП Красноярск».
Согласно предварительной информации ГИБДД, 60-летний водитель Toyota Camry ехал по встречной полосе и столкнулся с другим водителем, который управлял автомобилем этой же марки. Виновник решил скрыться с места аварии. Второй участник аварии — 30-летний мужчина — вышел из машины и догнал ехавшего по «встречке» водителя.
В результате конфликта, молодой человек избил виновника ДТП. Он получил серьезные телесные повреждения и был доставлен в больницу. Сотрудники ГИБДД и