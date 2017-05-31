В Красноярске водитель догнал и избил виновника аварии

В Красноярске автомобилист догнал виновника ДТП и избил его. Инцидент, который произошел 30 мая на ул. Партизана Железняка, обсуждают пользователи в группе «ЧП Красноярск».

Согласно предварительной информации ГИБДД, 60-летний водитель Toyota Camry ехал по встречной полосе и столкнулся с другим водителем, который управлял автомобилем этой же марки. Виновник решил скрыться с места аварии. Второй участник аварии — 30-летний мужчина — вышел из машины и догнал ехавшего по «встречке» водителя.