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05:24 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске водитель догнал и избил виновника аварии

60-летний водитель Toyota Camry ехал по встречной полосе.

В Красноярске автомобилист догнал виновника ДТП и избил его. Инцидент, который произошел 30 мая на ул. Партизана Железняка, обсуждают пользователи в группе «ЧП Красноярск».

Согласно предварительной информации ГИБДД, 60-летний водитель Toyota Camry ехал по встречной полосе и столкнулся с другим водителем, который управлял автомобилем этой же марки. Виновник решил скрыться с места аварии. Второй участник аварии — 30-летний мужчина — вышел из машины и догнал ехавшего по «встречке» водителя.

В результате конфликта, молодой человек избил виновника ДТП. Он получил серьезные телесные повреждения и был доставлен в больницу. Сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа полиции устанавливают обстоятельства произошедшего. Также в инспекции добавляют, что 60-летний мужчина ранее был лишен водительских прав.

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