Пропавшего ученика средней школы разыскивает полиция и добровольцы в Хабаровске
14-летний Руслан Кальченко пропал в районе Авиагородка.
14-летний Руслан Кальченко пропал в районе Авиагородка.
Хабаровск, 31 мая, AmurMedia.
Несовершеннолетнего Руслана Кальченко ищут родные и сотрудники полиции в Хабаровске. Мальчик пропал около двух недель назад в районе Авигородка и до настоящего времени о его местонахождении ничего неизвестно, сообщили ИА AmurMedia в ПСО «Амур-Поиск».
Как следует из ориентировки, выложенной на официальной странице организации в социальной сети, 14-летний Руслан Кальченко, одетый в женский халат тигровой окраски, пропал 19 мая в районе Авигородка.
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