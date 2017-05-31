Пропавшего ученика средней школы разыскивает полиция и добровольцы в Хабаровске

Хабаровск, 31 мая, AmurMedia.

Несовершеннолетнего Руслана Кальченко ищут родные и сотрудники полиции в Хабаровске. Мальчик пропал около двух недель назад в районе Авигородка и до настоящего времени о его местонахождении ничего неизвестно, сообщили ИА AmurMedia в ПСО «Амур-Поиск».

Как следует из ориентировки, выложенной на официальной странице организации в социальной сети, 14-летний Руслан Кальченко, одетый в женский халат тигровой окраски, пропал 19 мая в районе Авигородка.