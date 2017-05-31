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06:48 (мск), источник: AmurMedia.ru

Пропавшего ученика средней школы разыскивает полиция и добровольцы в Хабаровске

14-летний Руслан Кальченко пропал в районе Авиагородка.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 31 мая, AmurMedia.

Несовершеннолетнего Руслана Кальченко ищут родные и сотрудники полиции в Хабаровске. Мальчик пропал около двух недель назад в районе Авигородка и до настоящего времени о его местонахождении ничего неизвестно, сообщили ИА AmurMedia в ПСО «Амур-Поиск».

Как следует из ориентировки, выложенной на официальной странице организации в социальной сети, 14-летний Руслан Кальченко, одетый в женский халат тигровой окраски, пропал 19 мая в районе Авигородка.

Все, кто располагает какой-либо информацией о пропавшем подростке, могут обращаться по телефонам горячей линии ПСО «Амур-Поиск» 8−909−857−63−00, 8−909−870−02−03 или 02.

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