В Башкирии отец пропивал пенсию 10-летнего сына-инвалида

По материалам дела, мужчина выпивал и не работал, в то время как его 10-летний сын страдал тяжелым неврологическим заболеванием. Мужчина не ухаживал за ним и не обеспечивал ему лечение. Единственным источником дохода в семье была пенсия по инвалидности ребенка.

В ходе расследования отец был лишен родительских прав в отношении ребенка. В настоящее время мальчик находится на попечении бабушки. Уголовное дело передано в суд.