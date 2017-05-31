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07:01 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии отец пропивал пенсию 10-летнего сына-инвалида

В Октябрьском перед судом предстанет 30-летний местный житель, обвиняемый по статье в неисполнении обязанностей по воспитанию 10-летнего сына-инвалида, а также в жестоком обращении с ним, сообщает Прокуратура.

По материалам дела, мужчина выпивал и не работал, в то время как его 10-летний сын страдал тяжелым неврологическим заболеванием. Мужчина не ухаживал за ним и не обеспечивал ему лечение. Единственным источником дохода в семье была пенсия по инвалидности ребенка.

В ходе расследования отец был лишен родительских прав в отношении ребенка. В настоящее время мальчик находится на попечении бабушки. Уголовное дело передано в суд.

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