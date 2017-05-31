У посольства Германии в Афганистане произошел взрыв, есть погибшие

По данным агентства, взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль. Информация о числе погибших и пострадавших пока не приводится.

Ранее сообщалось, что в Кабуле прогремел мощный взрыв недалеко от президентского дворца и зданий иностранных посольств. Многие здания были повреждены, в них выбило окна и двери.