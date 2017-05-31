Десятки людей пострадали из-за взрыва в Кабуле

Источник: AFP 2017

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU — Сильный взрыв произошел рядом с дипломатическим районом Кабула в среду, сообщила BBC News. По информации Associated Press, погибших и раненых не менее 50. Телеканал CNN со ссылкой на местные власти сообщил, что пострадавших как минимум 67. Как сообщил представитель министерства здравоохранения Афганистана, в столичные больницы поступили более 60 раненых. Он добавил, что медики пока мы не знают о числе погибших.

Предположительно на площади Занбак взорвалась машина, начиненная взрывчаткой. Взрыв вызвал панику. Полиция оцепила прилегающие районы. Очевидцы сообщают о том, что ущерб нанесен многочисленным зданиям, китайское информационное агентство «Синьхуа» сообщило, что пострадало здание, где размещен его офис. По данным кабульской полиции, взрывное устройство, заложенное в автомобиле, было приведено в действие у здания посольства Германии. «Рядом размещены также несколько других важных объектов и офисов. Трудно сказать, что явилось конкретной целью взрыва», — сообщил журналистам представитель полиции Башир Муджахид. По сообщениям AP, от взрыва пострадали более 30 автомобилей, ущерб причинен зданиям в радиусе примерно 1 км от места взрыва.