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09:00 (мск), источник: Интерфакс

Десятки людей пострадали из-за взрыва в Кабуле

Машина со взрывчаткой взорвалась в дипломатическом районе афганской столицы.

Источник: AFP 2017

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU — Сильный взрыв произошел рядом с дипломатическим районом Кабула в среду, сообщила BBC News. По информации Associated Press, погибших и раненых не менее 50. Телеканал CNN со ссылкой на местные власти сообщил, что пострадавших как минимум 67.

Как сообщил представитель министерства здравоохранения Афганистана, в столичные больницы поступили более 60 раненых. Он добавил, что медики пока мы не знают о числе погибших.

Предположительно на площади Занбак взорвалась машина, начиненная взрывчаткой. Взрыв вызвал панику. Полиция оцепила прилегающие районы. Очевидцы сообщают о том, что ущерб нанесен многочисленным зданиям, китайское информационное агентство «Синьхуа» сообщило, что пострадало здание, где размещен его офис.

По данным кабульской полиции, взрывное устройство, заложенное в автомобиле, было приведено в действие у здания посольства Германии. «Рядом размещены также несколько других важных объектов и офисов. Трудно сказать, что явилось конкретной целью взрыва», — сообщил журналистам представитель полиции Башир Муджахид.

По сообщениям AP, от взрыва пострадали более 30 автомобилей, ущерб причинен зданиям в радиусе примерно 1 км от места взрыва.

Пока никто не взял на себя ответственность за взрыв, однако наблюдатели считают, что он стал одним из проявлений традиционного «весеннего наступления» движения «Талибан» (движение «Талибан» признано в соответствии с законодательством РФ террористическим и запрещено в России).

За последние месяцы в Кабуле произошло несколько нападений смертников. В частности, в мае террорист взорвался рядом с конвоем, проходившим мимо посольства США, тогда погибли не менее восьми гражданских лиц.

Комментарии
2
Ruslan S
Хочу АБ и другим либерастам напомнить, что в Кабуле нет "русского мира".
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Юрий Жданов
А "Талибан" детище США.
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