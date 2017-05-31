Четвертую неделю идут поиски девятилетней девочки, пропавшей по пути в школу в Белорецке

В маленький городок в Башкирии съезжались волонтеры со всей страны, чтобы помочь родным в поисках маленькой Яны. Всего в поисковой операции принимают участие свыше пятисот человек из Уфы, Магнитогорска, Межгорья, Москвы и Казани, которые совместно с правоохранителями и спасателями прочесывают территорию, однако до сих пор безуспешно. Спустя четыре недели безрезультатных поисков количество волонтеров резко сократилось. За это время в полицию поступили сотни сообщений: то видели похожую девочку, то уверяли, что некий экстрасенс готов показать, в каком именно гараже спрятано ее тело. Однако никаких зацепок о том, что же могло случиться с Яной, на настоящий момент нет.

Ученица младших классов бесследно исчезла утром 3 мая, после того как покинула дом и ушла в школу. Как отметили в СУ СКР по Республике Башкортостан, семья девочки характеризуется положительно. С целью проведения более эффективных следственных мероприятий, направленных на установление места нахождения ребенка, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Приметы девочки: рост 145 см, телосложение нормальное, волосы светлые длинные. Глаза голубые. Была одета: кофта вязаная белая с капюшоном, отороченным мехом, белая рубашка, черная плиссированная юбка, розовые колготки с узором, джинсовые мокасины.