Коммунальщики Еманжелинска похитили свыше 60 млн рублей

В Еманжелинске (Челябинская область) возбуждено уголовное дело о хищении коммунальной организацией свыше 60 млн рублей у поставщика энергоресурсов — ООО «Новатэк», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По данным прокуратуры, ООО «Уралсервис» предоставляет услуги в виде тепловой энергии и горячего водоснабжения жителям города. «С конца апреля текущего года общество самовольно прекратило подачу горячей воды потребителям. Это повлекло введение ограничения подачи газа на семь котельных, 80% многоквартирных домов и социальных учреждений остались без тепла и горячей воды до официального окончания отопительного сезона», — сообщила официальный представитель регионального надзорного ведомства Наталья Мамаева.

Она уточнила, что с сентября 2016 по март 2017 потребители за поставленные коммунальные ресурсы перечислили на расчетный счет «Уралсервиса» свыше 60 млн рублей, которые в соответствии с договорными обязательствами должны были поступить ООО «Новатэк».

«Однако полученные деньги должностные лица коммунальной организации использовали на иные цели, не связанные с погашением задолженности. На счетах предприятия указанные денежные средства отсутствуют», — отмечается в пресс-релизе.

По данному факту прокуратура организовала проверку и направила материалы в следственные органы, где возбудили дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Теперь предстоит установить лиц, причастных к хищению свыше 60 млн рублей.

Кроме того, прокурор Еманжелинска обратился в суд с требованием обязать ООО «Уралсервис» возобновить подачу горячего водоснабжение в многоквартирные дома. Главе города прокурором внесено представление об устранении нарушений жилищного законодательства.

Ход расследования уголовного дела и рассмотрение актов прокурорского реагирования поставлены на контроль.

Отметим, что потребители теплоэнергии города своевременно вносили плату, собираемость платежей составила более 90%.