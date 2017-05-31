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08:34 (мск), источник: ИА REGNUM

Погорельцы Иркутской области все еще ждут помощи от властей

В мае огонь уничтожил 44 жилых строения в четырех населенных пунктах Приангарья.

Вопрос о выделении финансовой помощи погорельцам из резервного фонда правительства Иркутской области «в настоящее время прорабатывается». Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона, уточнив, что за частично утраченное имущество положена выплата в размере 10 тыс. рублей на человека, за полностью утраченное имущество — по 100 тыс. рублей.

От пожаров в Приангарье пострадали два района. По уточненным данным, огонь уничтожил 44 жилых строения в четырех населенных пунктах Тайшетского района и в одном населенном пункте Чунского района. В Тайшетском районе пострадали населенные пункты Горевой (уничтожено семь жилых домов), Новотремино (шесть жилых домов), Юрты (10 жилых домов), Пойма (17 жилых домов). В Чунском районе в н.п. Октябрьский уничтожено четыре жилых дома.

«Решение об осуществлении выплат пострадавшим гражданам будет принято после проведения окончательных расчетов нанесенного ущерба и установления причин пожара», — говорится в сообщении областного правительства.

Точная дата при этом не указывается. Однако власти утверждают, что «ведется кропотливая работа».

«Сейчас ведется кропотливая работа по подтверждению прав собственности на жилье, составу семей. По предварительной информации, материальную помощь из областного бюджета получат 100 человек. Кроме того, в адрес председателя правительства РФ Дмитрия Медведева было направлено обращение губернатора Иркутской области Сергея Левченко о выделении Иркутской области бюджетных ассигнований на частичное покрытие расходов на финансовое обеспечение мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации», — прокомментировал заместитель председателя правительства региона Виктор Кондрашов.

Уточняется, что Иркутская область может получить из федерального бюджета более 21 млн рублей на оказание материальной помощи жителям Тайшетского и Чунского районов, а также на содержание пунктов временного содержания.

Чунский район уже предоставил списки на оказание единовременной материальной помощи и финансовой помощи в связи с полной утратой имущества первой необходимости из федерального бюджета шести жителям на сумму 660 тыс. рублей. Тайшетский район подготовил списки на оказание помощи 94 жителям на сумму 10 млн 340 тыс. рублей.

По словам Кондрашова, более 37 млн рублей из федерального бюджета уже направили на оказание помощи жителям поселка Бубновка Киренского района и села Вершина Аларского района.

На территории муниципальных образований Тайшетского и Чунского районов продолжает действовать режим ЧС, подытожили в облправительстве.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в текущем году Иркутская область серьезно пострадала от огня. В конце апреля наибольший ущерб был нанесен населенному пункту Бубновка, где было уничтожено 59 жилых домов, в которых проживало более 290 человек. Также было уничтожено семь социально значимых объектов — школа, детский сад, почта, здание администрации поселка, фельдшерско-акушерский пункт, пекарня. Всего в апрельских пожарах в Сибири сгорело 96 жилых домов и 43 строения, без жилья остался 351 человек, в том числе 74 ребенка.

24 мая резко в Иркутской области, а также в Красноярском крае резко осложнилась пожарная обстановка. Из регионов вновь стали поступать сообщения о горящих домах.

Что касается Иркутской области, в качестве основной причины возгораний в населенных пунктах Тайшетского и Чунского районов указывался человеческий фактор. Также на ситуацию повлияла чрезвычайная пожароопасность, обусловленная высокими температурами и сильным ветром.

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