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08:39 (мск), источник: ДЕЙТА

Тигры вышли на окраину города в Приморье (видео)

Два тигра, вышедших к лесной дороге в Приморском крае, зафиксированы на видео очевидцами. Об этом сообщает ИА «Дейта» со ссылкой на сообщения в социальных сетях.

Как утверждается в аннотации к видео, тигры были замечены в «лесополосе под Арсеньевым». За комментариями редакция ИА «Дейта» обратилась к руководителю отдела Амурского филиала WWF России по сохранению редких видов, Павелу Фоменко.

По словам эксперта, в последнее время в соцсетях нередко появляются недостоверные фото- и видео материалы, связанные с тиграми.

«Например, видео сделано три года назад под Находкой, а утверждается, что оно якобы снято недавно и в другом месте, — уточнил Фоменко. — Но что касается этого конкретного видео, то, насколько я знаю, ранее оно нигде не “светилось”, так что вполне вероятно, что оно сделано в этом году. Что же касается места съемки, то тут никаких доказательств нет, поэтому придется поверить авторам на слово. Судя по тому, что в кадр попали сразу два зверя, это “подростки” из одного помета возрастом около одного года. Они уже ушли от матери, но все еще держатся вместе друг с другом. Кроме того, такое поведение не характерно для взрослых особей. Видно, что в данном случае у одного из животных страх борется с любопытством. Когда эти тигры подрастут, они разойдутся и станут более осторожными».

Напомним, что фото- и видеоматериалы с дикими тиграми из Приморья все чаще появляются в социальных сетях. По мнению специалистов, это связано не с тем, что этих зверей стало больше или они стали менее осторожными, а с тем, что у людей расширились технические и коммуникационные возможности.

Улугбек Тимуридов.

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