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09:15 (мск), источник: РИА Новости

Житель Приморья выплатит 1,7 миллиона рублей за убийство тигрицы

ВЛАДИВОСТОК, 31 мая — РИА Новости. Суд назначил исправительные работы и выплату почти 1,7 миллиона рублей жителю Приморья, признанному виновным в гибели молодой тигрицы в августе 2015 года, сообщает АНО «Центр по изучению и сохранению популяции амурского тигра».

Молодая тигрица с перебитыми задними лапами обнаружена местным жителем в 2015 году в трех километрах от села Кишиневка. Тигрицу перевезли во Владивосток в ветеринарную клинику, где ей сделали сложную операцию. Однако ранения оказались слишком тяжелыми, и животное погибло.

«Суд признал его виновным и назначил условное наказание в виде исправительных работ с испытательным сроком на 1 год и 10 месяцев. Суд постановил взыскать с виновного в гибели тигрицы в доход государства 1 миллион 678 тысяч 600 рублей в счет возмещения ущерба, причиненного объекту животного мира, занесенного в Красную книгу Российской Федерации. Ружье “ИЖ-27Е”, которое является орудием преступления, конфисковано», — говорится в сообщении.

Отмечается, что экспертиза, проведенная с участием WWF России и Центра «Амурский тигр», помогла доказать, что охотник намеренно застрелил тигрицу, которая не угрожала его жизни.
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«Хотелось бы, чтобы прокуратура обратила внимание и на других участников процесса незаконной охоты, установленных в ходе судебных слушаний, и дала оценку их действиям. Стоит добавить, что погибшая тигрица дала нам неоценимый опыт, который в 2017 помог в спасении тигренка, получившего прозвище Сайхан», — рассказал директор Дальневосточного филиала Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

Раненого Сайхана обнаружили в середине января в Пожарском районе Приморского края, его в тяжелом состоянии доставили в Центр реабилитации и реинтродукции тигров и других редких животных в селе Алексеевка, где ветеринары боролись за его жизнь.

Полиция возбудила уголовное дело. За достоверную информацию об обстоятельствах инцидента экологи назначили награду в 150 тысяч рублей. Сообщалось, что у тигра были повреждены глаз и кости черепа. Его успешно прооперировали 25 января, сейчас зверь идет на поправку.

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