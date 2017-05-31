Житель Приморья выплатит 1,7 миллиона рублей за убийство тигрицы

Молодая тигрица с перебитыми задними лапами обнаружена местным жителем в 2015 году в трех километрах от села Кишиневка. Тигрицу перевезли во Владивосток в ветеринарную клинику, где ей сделали сложную операцию. Однако ранения оказались слишком тяжелыми, и животное погибло. «Суд признал его виновным и назначил условное наказание в виде исправительных работ с испытательным сроком на 1 год и 10 месяцев. Суд постановил взыскать с виновного в гибели тигрицы в доход государства 1 миллион 678 тысяч 600 рублей в счет возмещения ущерба, причиненного объекту животного мира, занесенного в Красную книгу Российской Федерации. Ружье “ИЖ-27Е”, которое является орудием преступления, конфисковано», — говорится в сообщении.

Отмечается, что экспертиза, проведенная с участием WWF России и Центра «Амурский тигр», помогла доказать, что охотник намеренно застрелил тигрицу, которая не угрожала его жизни.

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