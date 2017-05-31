Шойгу доложил Путину об успешном ударе «Калибрами» по боевикам в Сирии

«Шойгу доложил Путину о серии успешных пусков ракет “Калибр”, произведенных с подводной лодки из акватории Средиземного моря по целям ИГ на территории Сирии», — передает слова Пескова «Интерфакс».

Информацию об ударе крылатыми ракетами распространило Министерство обороны. Ракеты были выпущены с подводной лодки «Краснодар» и фрегата «Адмирал Эссен». В ведомстве заявили, что все цели в виде живой силы террористов и военной техники были поражены. В министерстве подчеркнули, что о запусках ракет были заранее проинформированы представители Турции, США и Израиля.