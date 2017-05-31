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09:48 (мск), источник: РБК

Шойгу доложил Путину об успешном ударе «Калибрами» по боевикам в Сирии

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о пусках крылатых ракет «Калибр» по позициям боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» в районе сирийской Пальмиры.

Министр проинформировал об этом президента поздно вечером во вторник, 30 мая, назвав пуски успешными, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«Шойгу доложил Путину о серии успешных пусков ракет “Калибр”, произведенных с подводной лодки из акватории Средиземного моря по целям ИГ на территории Сирии», — передает слова Пескова «Интерфакс».


«Краснодар» и «Адмирал Эссен» ударили крылатыми ракетами по боевикам в Сирии

Информацию об ударе крылатыми ракетами распространило Министерство обороны. Ракеты были выпущены с подводной лодки «Краснодар» и фрегата «Адмирал Эссен». В ведомстве заявили, что все цели в виде живой силы террористов и военной техники были поражены. В министерстве подчеркнули, что о запусках ракет были заранее проинформированы представители Турции, США и Израиля.

Комментарии
19
Эдуард К.
Лучше бы ударили грамотным руководством экономикой по промышленности...
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Иван Петров
Да вам и не оценить, не тот уровень.
Ваш уровень - писать язвительную чушь про Россию и Президента. Кстати, будьте поаккуратнее.
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Сергей Саморуков
Есть новость .О ней и пишите . Я ваши способности не оцениваю . Мне это не интересно .
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