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10:10 (мск), источник: АиФ Казань

В Казани водитель автобуса устроил тройное ДТП

Водитель автобуса попал в ДТП в центре Казани, сообщает пресс-служба ГИБДД города.

Источник: Аргументы и факты

Авария произошла в 8.48 30 мая. 38-летний водитель автобуса маршрута № 23 напротив дома № 82 по ул. Тукая, по предварительным данным, не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем Mazda 3 под управлением 52-летнего водителя, который следовал в попутном направлении. От удара иномарку отбросило на автомобиль Opel под управлением 33-летней девушки.

В результате ДТП водитель Mazda получил подвывих позвонка. На момент ДТП в салоне автобуса находились 16 пассажиров.

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