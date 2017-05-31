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10:05 (мск), источник: РБК

Минздрав сообщил о 65 погибших при взрыве у посольства Германии в Кабуле

В результате взрыва у посольства Германии в Кабуле погибли 65 человек. Еще более 325 получили ранения, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на министерство здравоохранения Афганистана.

Источник: AFP 2017

Источник в службе безопасности заявил Reuters, что пока неизвестно, пострадали ли в результате взрыва сотрудники посольства.

Агентство ранее сообщало, что взрыв осуществил террорист смертник. Он подорвал себя в заминированном автомобиле недалеко от немецкого диппредставительства. При этом агентство отмечало, что в этом районе Кабула также находятся несколько посольств других стран, поэтому конкретная цель нападения пока неясна.

Телеканал NDTV в свою очередь сообщал, что взрыв произошел у посольства Индии. Министр иностранных дел страны Сушма Сварадж в Twitter сообщила, что все должностные лица находятся в безопасности.

Взрыв также повредил посольство Франции в Кабуле, сообщила министр Мариэль де Сарнез, передает Reuters. При этом она добавила, что информации о жертвах в диппредставительстве пока не поступало.

Телеканал Aljazeera сообщил, что в результате взрыва в домах, находящихся в радиусе несколько сотен метров, выбило окна и двери.

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