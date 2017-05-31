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11:39 (мск), источник: Губерния онлайн

Хабаровчанин стал наркокурьером из-за долгов

Мужчину приговорили к колонии строгого режима.

Источник: Губерния онлайн

В Центральном районном суде выслушал приговор 30-летний хабаровчанин, который делал закладки синтетических наркотиков в краевой столице и Комсомольске-на-Амуре, сообщает портал «Губерния». Фигурант уголовного дела на скамье подсудимых не впервые: в марте прошлого года он получил условный срок за мошенничество.

С наркотиками мужчина связался, чтобы выплатить долги — дела в его фирме шли плохо. Криминальную подработку хабаровчанин нашел через Интернет. В его обязанности входила расфасовка наркотика и устройство тайников с разовыми дозами. По признанию фигуранта, в месяц он получал от 50 до 150 тысяч рублей.

Посылки с метилэфедроном и эфиром приходили «Почтой России» из Москвы, замаскированные под сухой паек. Полицейским удалось доказать, что только за июнь прошлого года фигурант получил и спрятал более килограмма запрещенной «соли». Это считается особо крупным размером.

«У него были изъяты как весы, так и другие атрибуты, с помощью которых он расфасовывал наркотические средства и в дальнейшем раскладывал не только на территории Хабаровска, но и на территории города Комсомольска-на-Амуре», — рассказала старший помощник прокурора Центрального района Хабаровска Екатерина Панкратова.

Суд приговорил мужчину к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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