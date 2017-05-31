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11:41 (мск), источник: ЮГА.ру

В Краснодаре 11 вакуумных машин ликвидируют последствия подтоплений

В Краснодаре 11 водооткачивающих машин ликвидируют последствия подтоплений после сильного ливня.

Машины работают по заявкам местных жителей.

«После выпавших ночью обильных осадков в отдельных районах города, в основном это частный сектор, улицы Московская, имени Мусоргского и Новороссийская, поселок Российский, к работе приступила водооткачивающая техника», — сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

В настоящее время работы продолжаются, при этом аварийных ситуаций, поваленных деревьев, заторов в движении общественного транспорта не отмечается.

Подать заявку в Единую дежурно-диспетчерскую службу можно по телефону 050, об аварийной ситуации можно сообщить по единому бесплатному телефону 112.

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