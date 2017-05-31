В Краснодаре 11 вакуумных машин ликвидируют последствия подтоплений

Машины работают по заявкам местных жителей.

«После выпавших ночью обильных осадков в отдельных районах города, в основном это частный сектор, улицы Московская, имени Мусоргского и Новороссийская, поселок Российский, к работе приступила водооткачивающая техника», — сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

В настоящее время работы продолжаются, при этом аварийных ситуаций, поваленных деревьев, заторов в движении общественного транспорта не отмечается.