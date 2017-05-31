В Краснодаре 11 вакуумных машин ликвидируют последствия подтоплений
В Краснодаре 11 водооткачивающих машин ликвидируют последствия подтоплений после сильного ливня.
В Краснодаре 11 водооткачивающих машин ликвидируют последствия подтоплений после сильного ливня.
Машины работают по заявкам местных жителей.
«После выпавших ночью обильных осадков в отдельных районах города, в основном это частный сектор, улицы Московская, имени Мусоргского и Новороссийская, поселок Российский, к работе приступила водооткачивающая техника», — сообщили в
В настоящее время работы продолжаются, при этом аварийных ситуаций, поваленных деревьев, заторов в движении общественного транспорта не отмечается.
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