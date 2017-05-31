При теракте в Кабуле погиб охранник посольства Германии

«Я решительным образом осуждаю теракт в Кабуле, в результате которого были убиты и ранены десятки людей», — говорится в заявлении министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля.

Захарова: россиян среди пострадавших от взрыва в Кабуле, по предварительным данным, нет

«В результате теракта были ранены сотрудники немецкого посольства. Охранник, гражданин Афганистана, погиб», — добавил дипломат. Он назвал эту атаку особенно подлой, так как в результате погибли люди, которые работали на будущее Афганистана.

По последним данным, жертвами взрыва, прогремевшего рядом с дипломатическим представительством, стали более 90 человек.

Ранее сообщалось, что взрыв в афганской столице прогремел неподалеку от посольства Германии. Помимо диппредставительств, там же располагается рад ведомств, включая Национальный директорат безопасности.