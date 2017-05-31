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11:53 (мск), источник: Lenta.Ru

При теракте в Кабуле погиб охранник посольства Германии

Охранник немецкого посольства в Кабуле, который является гражданином Афганистана, погиб в результате теракта. Информацию подтвердили в МИД ФРГ. Также сообщается о нескольких раненых сотрудниках дипмиссии.

Источник: AFP 2017

«Я решительным образом осуждаю теракт в Кабуле, в результате которого были убиты и ранены десятки людей», — говорится в заявлении министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля.

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«В результате теракта были ранены сотрудники немецкого посольства. Охранник, гражданин Афганистана, погиб», — добавил дипломат. Он назвал эту атаку особенно подлой, так как в результате погибли люди, которые работали на будущее Афганистана.

По последним данным, жертвами взрыва, прогремевшего рядом с дипломатическим представительством, стали более 90 человек.

Ранее сообщалось, что взрыв в афганской столице прогремел неподалеку от посольства Германии. Помимо диппредставительств, там же располагается рад ведомств, включая Национальный директорат безопасности.

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за случившееся.

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