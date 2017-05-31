В екатеринбургском отделении «Почты России» годовалому малышу брызнули газом в лицо

Инцидент произошел накануне на одном из отделений «Почты России» на улице Белореченской. Между двумя мужчинами, стоявшим в очереди, вспыхнул конфликт.

По словам очевидцев, зачинщик ссоры находился в состоянии алкогольного опьянения и вел себя неадекватно. Чтобы как-то утихомирить мужчину другой посетитель решил брызнуть ему в лицо из газового баллончика, но промахнулся: струя случайно попала в глаза его маленького сына.