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13:03 (мск), источник: УралПолит.ру

В екатеринбургском отделении «Почты России» годовалому малышу брызнули газом в лицо

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мая, ИА УралПолит.Ru. В уральской столице сотрудники правоохранительных органов проведут проверку по заявлению маленького мальчика, которому неизвестный брызнул в глаза из газового баллончика.

Инцидент произошел накануне на одном из отделений «Почты России» на улице Белореченской. Между двумя мужчинами, стоявшим в очереди, вспыхнул конфликт.

По словам очевидцев, зачинщик ссоры находился в состоянии алкогольного опьянения и вел себя неадекватно. Чтобы как-то утихомирить мужчину другой посетитель решил брызнуть ему в лицо из газового баллончика, но промахнулся: струя случайно попала в глаза его маленького сына.

С почты малыша увезли на скорой и на данный момент его состояние медики оценивают как удовлетворительное. Кроме того, малышу назначили судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить степень вреда здоровью, сообщает «Новый день» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону.

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