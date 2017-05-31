Дело о контрабанде алкоголя из магазинов duty free передали в суд
Дело о контрабанде алкоголя из магазинов
Дело о контрабанде алкоголя из магазинов
Алкоголь продавали по объявлениям в интернете. Один из обвиняемых — сотрудник аэропорта, который содействовал остальным в реализации преступной схемы. Мужчинам грозит до десяти лет тюремного заключения.
Напомним, что премьер Павел Филип обратил внимание ответственных структур на предложения в интернете о продаже спиртных напитков, сделав контрольную закупку. Глава кабмина потребовал принять все необходимые меры для предотвращения незаконной продажи.