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13:02 (мск), источник: Publika.md

30 уголовных дел открыли против жителя Глодян, подозреваемого в коррупции

30 уголовных дел открыли против жителя Глодянского района, подозреваемого в коррупции. По данным НЦБК, он обещал ученикам автошкол помочь с получением прав.

Источник: Publika.md

У каждого курсанта подозреваемый требовал от 250 до 300 евро. При обысках у него дома обнаружили бланки документов, необходимых при оформлении водительских удостоверений. Мужчину задержали на 72 часа, грозит ему до семи лет тюрьмы.

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