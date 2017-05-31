30 уголовных дел открыли против жителя Глодян, подозреваемого в коррупции
30 уголовных дел открыли против жителя Глодянского района, подозреваемого в коррупции. По данным НЦБК, он обещал ученикам автошкол помочь с получением прав.
30 уголовных дел открыли против жителя Глодянского района, подозреваемого в коррупции. По данным НЦБК, он обещал ученикам автошкол помочь с получением прав.
У каждого курсанта подозреваемый требовал от 250 до 300 евро. При обысках у него дома обнаружили бланки документов, необходимых при оформлении водительских удостоверений. Мужчину задержали на 72 часа, грозит ему до семи лет тюрьмы.