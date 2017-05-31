Бывший глава Удмуртии Соловьев признался в получении взятки

«Обоснованность обвинения Соловьева подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств, в том числе показаниями самого Соловьева», — заявил следователь Роман Мухачев в среду на заседании Басманного суда Москвы, где рассматривается вопрос о продлении ареста экс-главе региона.

Следствие просит суд оставить Соловьева под стражей еще на три месяца, то есть до 4 сентября. Срок предварительного следствия продлен до года, то есть до 14 октября 2017 года. По мнению прокуратуры, Соловьев должен остаться под стражей.

«Несмотря на его позицию по делу, что он признал свою вину, это не освобождает следствие от необходимости доказывания и закрепления доказательств», — сказала представитель надзорного ведомства. В свою очередь Соловьев просил не заключать его под стражу.