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14:23 (мск), источник: ИА Башинформ

Жительница Башкирии за убитого сына ударила ножом супруга

УФА, 31 май 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Башкортостане вечером 29 мая в полицию поступило сообщение об обнаружении тел двух мужчин с ножевыми ранениями в одном из домов села Тугузлы Кигинского района.

Республиканский Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 64-летней местной жительницы по статье «Убийство».

По версии следствия, в этот день, находясь дома, отец и сын употребляли спиртное, а 64-летняя хозяйка находилась на кухне. Женщина услышала шум, вышла из кухни и увидела, что ее 36-летний сын лежит на полу без признаков жизни. На его груди она обнаружила колото-резаные ранения. Рядом с ним на полу лежал нож. Пенсионерка ударила своего супруга ножом в грудь, от полученного ранения мужчина скончался на месте.

«Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Устанавливаются все обстоятельства преступления. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти погибших. Следователь решает вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение», — прокомментировали в пресс-службе следственного управления СКР по РБ.

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