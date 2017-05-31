Жительница Башкирии за убитого сына ударила ножом супруга

Республиканский Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 64-летней местной жительницы по статье «Убийство».

По версии следствия, в этот день, находясь дома, отец и сын употребляли спиртное, а 64-летняя хозяйка находилась на кухне. Женщина услышала шум, вышла из кухни и увидела, что ее 36-летний сын лежит на полу без признаков жизни. На его груди она обнаружила колото-резаные ранения. Рядом с ним на полу лежал нож. Пенсионерка ударила своего супруга ножом в грудь, от полученного ранения мужчина скончался на месте.