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15:10 (мск), источник: РИА Новости

Суд обязал Навального опровергнуть его заявления об Усманове

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Люблинский суд Москвы в среду полностью удовлетворил иск миллиардера Алишера Усманова к Алексею Навальному о защите чести и достоинства, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Источник: Агентство «Москва»

«Признать распространенные сведения не соответствующими действительности и порочащими честь, достоинство и деловую репутацию истца. Обязать ответчика опровергнуть их», — огласила решение судья Марина Васина.

Поводом для иска Усманова, который обвинил Навального в клевете, стало заявление оппозиционера о якобы коррупционных связях бизнесмена, среди претензий было и утверждение о передаче участка с особняком фонду «Соцгоспроект», якобы подконтрольному премьеру Дмитрию Медведеву.

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После этого Усманов рассказал газете «Ведомости», что договор о передаче земельного участка «Соцгоспроекту» является частью сделки по другому земельному участку. По словам Усманова, он изначально купил особняк для своей сестры, однако она не захотела там жить, и тогда миллиардер передал эту землю фонду взамен на площадку рядом с собственным участком.

Адвокат Усманова Генрих Падва в ходе судебного разбирательства отмечал, что в публикациях не доказана какая-либо связь Медведева с фондом. «Нужно более ответственно относиться к своим словам. Некритическое отношение к материалу привело Навального к совершенно необоснованным выводам», — сказал адвокат.

Истец не выдвигал денежных требований, а лишь просил об опровержении, по его словам, не соответствующей действительности информации.

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