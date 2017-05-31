Суд обязал Навального опровергнуть его заявления об Усманове

Поводом для иска Усманова, который обвинил Навального в клевете, стало заявление оппозиционера о якобы коррупционных связях бизнесмена, среди претензий было и утверждение о передаче участка с особняком фонду «Соцгоспроект», якобы подконтрольному премьеру Дмитрию Медведеву.

После этого Усманов рассказал газете «Ведомости», что договор о передаче земельного участка «Соцгоспроекту» является частью сделки по другому земельному участку. По словам Усманова, он изначально купил особняк для своей сестры, однако она не захотела там жить, и тогда миллиардер передал эту землю фонду взамен на площадку рядом с собственным участком.

Адвокат Усманова Генрих Падва в ходе судебного разбирательства отмечал, что в публикациях не доказана какая-либо связь Медведева с фондом. «Нужно более ответственно относиться к своим словам. Некритическое отношение к материалу привело Навального к совершенно необоснованным выводам», — сказал адвокат.

Истец не выдвигал денежных требований, а лишь просил об опровержении, по его словам, не соответствующей действительности информации.