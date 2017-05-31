В Украине зафиксирован еще один случай ботулизма

В Херсоне ботулизмом заболела женщина 1986 года рождения. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на Госпотребслужбу.

Со слов мужа пострадавшей, 23 мая 2017 года супруги приобрели карася вяленого в супермаркете «Фреш» в г. Херсон. На следующий день состояние здоровья женщины ухудшилось, утром 26 мая каретой скорой помощи ее госпитализировали в больницу. По состоянию на сегодня она продолжает лечение в реанимационном отделении.

Сообщается, что 30 мая операторов рынка в Херсоне предупредили о случаях заболевания ботулизмом, связанных с употреблением в пищу рыбы, приобретенной в супермаркетах.

«Вследствие этого вся продукция снята с реализации и помещена на хранение», — говорится в сообщении Госпотребслужбы.

Отметим, в период с 27 по 29 мая в троих жителей Киева диагностировали заболевания ботулизмом. Как сообщили в Госпотребслужбе, пострадавшие покупали рыбу в супермакетах «Мегамаркет» и «Магелан». Один из пострадавших скончался в больнице.

«По результатам эпидемиологического расследования случаев заболевания ботулизмом среди киевлян специалистами Главного управления Госпотребслужбы в г. Киеве установлено, что производителем рыбной продукции, которая реализовывалась гипермаркетом «Караван» и супермаркетом «Мегамаркет», является СПД Меркулов А. В., а поставщиком — ООО «ЧУДО-ЮДО» г. Светловодск Кировоградской области. Сейчас в Госпотребслужбе проводится расследование для установления причин и условий возникновения случаев заболевания ботулизмом, на предприятии, с продукцией которого пострадавшие связывают свое заболевание. Предприятие ФЛП Меркулов А. В. приостановило производство до окончания расследования, — сообщили в Госпотребслужбе.