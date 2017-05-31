Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Бузовой до Киркорова: все звезды на премии канала RU.TV 2017
Мочка уха предупредит о возможном инсульте
Песков отреагировал на резкие слова его дочери о мэре Москвы
Орбакайте рассказала, почему внуки не называют Пугачеву бабушкой
64-летняя жена Макрона надела мини на встречу с Меланией Трамп
Кузнецова рассказала, как нашли пропавшего под Курском мальчикаДетский омбудсмен сообщила о поисках пропавшего ребенка и о работе, которую провели спасатели и волонтеры
От Бузовой до Киркорова: все звезды на премии канала RU.TV 2017
Киану Ривза заметили на съемках в Петербурге
Жильцы первых 18 пятиэтажек отказались от расселения
Названы лучшие для жизни районы Петербурга
"Это моя большая ошибка": Максакова о криминальном авторитете
Обнаженная спина и кружево: дочь Пескова в Каннах
Собчак блеснула на вечере вместе с голливудскими звездами (фото)
Рената Литвинова удивила фанатов брюками с заниженной проймой
Принц Гарри стыдится своей невесты Меган Маркл – СМИ
Крейсер РФ в 20 этажей обладает мощным вооружением
АВТОВАЗ показал публике модель, которая называется УРА
5 самых красивых внедорожников и кроссоверов
Фоторепортажи
12Добро пожаловать в «Твин Пикс»
10110 лет со дня рождения Лоуренса Оливье
8«Суперлюди» Японии
14Последствия урагана в Москве
15:50 (мск), источник: Telegraf.com.ua

В Украине зафиксирован еще один случай ботулизма

В Госпотребслужбе 30 мая получили информацию в отношении лабораторно подтвержденного случая ботулизма.

Источник: Telegraf.com.ua

В Херсоне ботулизмом заболела женщина 1986 года рождения. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на Госпотребслужбу.

Со слов мужа пострадавшей, 23 мая 2017 года супруги приобрели карася вяленого в супермаркете «Фреш» в г. Херсон. На следующий день состояние здоровья женщины ухудшилось, утром 26 мая каретой скорой помощи ее госпитализировали в больницу. По состоянию на сегодня она продолжает лечение в реанимационном отделении.

Сообщается, что 30 мая операторов рынка в Херсоне предупредили о случаях заболевания ботулизмом, связанных с употреблением в пищу рыбы, приобретенной в супермаркетах.

«Вследствие этого вся продукция снята с реализации и помещена на хранение», — говорится в сообщении Госпотребслужбы.

Отметим, в период с 27 по 29 мая в троих жителей Киева диагностировали заболевания ботулизмом. Как сообщили в Госпотребслужбе, пострадавшие покупали рыбу в супермакетах «Мегамаркет» и «Магелан». Один из пострадавших скончался в больнице.

«По результатам эпидемиологического расследования случаев заболевания ботулизмом среди киевлян специалистами Главного управления Госпотребслужбы в г. Киеве установлено, что производителем рыбной продукции, которая реализовывалась гипермаркетом «Караван» и супермаркетом «Мегамаркет», является СПД Меркулов А. В., а поставщиком — ООО «ЧУДО-ЮДО» г. Светловодск Кировоградской области. Сейчас в Госпотребслужбе проводится расследование для установления причин и условий возникновения случаев заболевания ботулизмом, на предприятии, с продукцией которого пострадавшие связывают свое заболевание. Предприятие ФЛП Меркулов А. В. приостановило производство до окончания расследования, — сообщили в Госпотребслужбе.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Песков: указ Путина не касается поставок «пресловутых» помидоров
Лавров отметил недостаток координации при освобождении Ракки
Власти ДНР договорились с Киевом о прекращении огня
Трамп предложил разгадать значение слова из его твита
Суд удовлетворил иск Усманова к Навальному
Глава Роскачества назвал лучшие продукты, производимые в стране
Экс-глава Удмуртии признался в получении взятки
Спорт
«Манчестер Юнайтед» стал самым дорогим футбольным клубом мира В сезоне-2015/16 «Манчестер Юнайтед» в чемпионате Англии занял пятое место и стал обладателем Кубка Англии
Авто
Новый «Дастер»: опубликованы первые шпионские фото Как известно, альянс Renault-Nissan работает над новым поколением компактного кроссовера Duster, что подтверждают снимки, сделанные европейскими шпионами
Hi-Tech
Видео: на финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде На финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде, чем привел в восторг болельщиков
Кино
Растолстевшая Белоснежка из мультфильма возмутила женщин Авторы южнокорейского мультика «Красные туфли и семь гномов» показали пародию на классическую диснеевскую сказку и вызвали гнев прогрессивных американок
Недвижимость
Платежи за общедомовые нужды будут пересчитаны
Как выбрать квартиру со свободной планировкой?
Россияне вновь стали скупать квартиры в Лондоне
В начале лета в Петербурге ожидается рост цен на квартиры
Леди
Как найти работу, если вам 40 лет и нет опыта Руководитель проекта «Антирабство» и опытный эйчар Алена Владимирская объясняет, как сделать карьеру с нуля, даже если кажется, что нет перспектив.
Дети
Джигурда сообщил, что Анисина потеряла ребенка Артист утверждает, что несчастье произошло на фоне стресса. 
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 15 идей
Как выбрать ванну: 5 главных критериев
Что можно сделать из хрущевки: 5 примеров
Изобретения, которые помогают экономить воду в ванной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь