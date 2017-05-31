Полицейских в ЮКО подозревают в особо тяжком преступлении

Среди арестованных двое заместителей начальника РОВД Отырарского района, оперуполномоченный и участковый инспектор.

«Из материалов уголовного дела, участковый инспектор подозревается по статье 366 части 3 «Получение взятки». Еще трое человек, если точнее, двое заместителей начальника и оперуполномоченный, подозреваются в совершении особо тяжкого преступления по статье 297 части 3. Им инкриминируют изготовление, хранение, сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору, неоднократно и еще с использованием служебных полномочий. Одному из заместителей начальника РОВД предъявлено также обвинение и по статье «Получение взятки», — рассказал судья.

О детали задержания судья не сообщил, ссылаясь на тайну следствия. Известно, что под наркотическим средством имеется ввиду марихуана.