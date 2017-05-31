Более 2 млрд. рублей составляет задолженность нижегородцев по уплате алиментов на начало мая

Согласно информации, в связи со вступившими в силу изменениями законодательства, за неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей в течение двух месяцев установлена административная ответственность, привлечение к которой является обязательным условием применения уголовной ответственности.

Так, за четыре месяца текущего года к ответственности было привлечено 740 жителей Нижегородской области.

Судебными приставами-исполнителями ограничено более 60 тыс. должников в праве выезда за пределы Российской Федерации. Из них более 11 тыс. по исполнительным производствам — в отношении должников по алиментным обязательствам.

За 4 месяца 2017 года структурными подразделениями управления возбуждено 466 уголовных дел по ст. 157 УК РФ («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»), из них 101 уголовное дело в отношении женщин.

Ранее сообщалось, что нижегородские приставы арестовали массажный стол должника по алиментам.