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17:24 (мск), источник: НТА-Приволжье

Более 2 млрд. рублей составляет задолженность нижегородцев по уплате алиментов на начало мая

Как сообщает пресс-служба управления ФССП по Нижегородской области, по состоянию на начала мая на исполнении в ведомстве находится почти 20 тыс. дел — 19,963 тыс.исполнительных производств о взыскании алиментов. Общая сумма задолженности по алиментным обязательствам составляет более 2,1 млрд. рублей.

Согласно информации, в связи со вступившими в силу изменениями законодательства, за неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей в течение двух месяцев установлена административная ответственность, привлечение к которой является обязательным условием применения уголовной ответственности.

Так, за четыре месяца текущего года к ответственности было привлечено 740 жителей Нижегородской области.

Судебными приставами-исполнителями ограничено более 60 тыс. должников в праве выезда за пределы Российской Федерации. Из них более 11 тыс. по исполнительным производствам — в отношении должников по алиментным обязательствам.

За 4 месяца 2017 года структурными подразделениями управления возбуждено 466 уголовных дел по ст. 157 УК РФ («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»), из них 101 уголовное дело в отношении женщин.

Ранее сообщалось, что нижегородские приставы арестовали массажный стол должника по алиментам.

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