МЧС выпустило штормовое предупреждение для 22 субъектов РФ

«31 мая от Гидрометцентра России были получены предупреждения об ухудшении погодных условий в ряде областей Центрального и Приволжского региона», — говорится в сообщении.

В частности под воздействие неблагоприятных явлений попадают: Белгородская, Владимирская, Ивановская, Костромская, Курская, Московская, Орловская, Рязанская, Тамбовская, Тульская, Ярославская, Кировская, Нижегородская, Оренбургская, Пензенская, Самарская, Саратовская, Ульяновская области, а также Республика Маий Эл, Республика Мордовия, Республика Татарстан и Пермский край.

В тексте отмечается, что с 31 мая по 1 июня на данных территориях ожидаются обильные осадки, местами с грозами, возможен град, а также усиление ветра до 24 м/с.

Подразделения МЧС России Центрального и Приволжского федеральных округов РФ приведены в режим функционирования «Повышенная готовность».

Как подчеркнули в чрезвычайном ведомстве, проведен комплекс превентивных мероприятий. Он включает в себя: информирование населения о прогнозируемой обстановке путем рассылки СМС-сообщений операторов сотовой сети, а также выводом информации на терминальные комплексы ОКСИОН и размещением на официальных сайтах главных управлений МЧС России, а также на сайте Центрального регионального центра (ЦРЦ) МЧС России. Развернуты штабы по контролю за обстановкой; проверена готовность резервных источников электропитания; увеличена группировка аварийно-спасательных подразделений и энергетических служб, находящихся на дежурстве.

«ЦРЦ МЧС России рекомендует населению не покидать свои дома без крайней необходимости, отказаться от использования личного автотранспорта, избегать нахождения вблизи широкоформатных конструкций, при необходимости оказания помощи сообщать по телефонам экстренных служб спасения — 101», — говорится в тексте.