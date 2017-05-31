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17:33 (мск), источник: Вести Иркутск

На 9 лет колонии строгого режима осудили наркодилера в Иркутске

Снимался в провокационных клипах и сел за решётку за организацию поставки синтетических наркотиков.

Ему 21 год и он из «золотой молодёжи». Известный в клубной тусовке парень. Вот он позирует в музыкальном ролике на фоне Гелендвагена. В песне говорится о том, что «тебе надо стаффа, где достать, я знаю, только без гостей в погонах и без опозданий».

Но за молодым наркодилером пришли. Сотрудники Управления ФСБ России по Иркутской области расследовали его дело. Они представили суду доказательства, что драгдилер сначала отправил грамм метилэфедрона — а это несколько доз — своему знакомому, который служил в Забайкальском крае. А позже заказал посылку с экстази на 44 грамма. В упаковке было 200 готовых к употреблению таблеток розового цвета.

Суд Иркутска приговорил иркутянина к 9 годам колонии строгого режима. Его взяли под стражу в зале суда.

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