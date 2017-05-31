В Таганроге обнаружили труп мужчины в моторной лодке

По версии следствия, 30 мая примерно в 7:20 бригадир рыболовецкой бригады во время хода по Таганрогскому заливу примерно в 800 метрах от берега столкнулся с установленными рыболовными снастями, в результате чего получил открытую черепно-мозговую травму, а также повреждения лица и костей черепа.

Все обстоятельства произошедшего установят в ходе проверки.