В Таганроге обнаружили труп мужчины в моторной лодке
Следователи проводят проверку по факту обнаружения тела бригадира рыболовецкой бригады в моторной лодке в Таганрогском заливе, сообщает
Следователи проводят проверку по факту обнаружения тела бригадира рыболовецкой бригады в моторной лодке в Таганрогском заливе, сообщает
По версии следствия, 30 мая примерно в 7:20 бригадир рыболовецкой бригады во время хода по Таганрогскому заливу примерно в 800 метрах от берега столкнулся с установленными рыболовными снастями, в результате чего получил открытую
Все обстоятельства произошедшего установят в ходе проверки.