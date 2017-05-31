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18:48 (мск), источник: Городской репортер

В Таганроге обнаружили труп мужчины в моторной лодке

Следователи проводят проверку по факту обнаружения тела бригадира рыболовецкой бригады в моторной лодке в Таганрогском заливе, сообщает пресс-служба Южного следственного управления СК на транспорте.

По версии следствия, 30 мая примерно в 7:20 бригадир рыболовецкой бригады во время хода по Таганрогскому заливу примерно в 800 метрах от берега столкнулся с установленными рыболовными снастями, в результате чего получил открытую черепно-мозговую травму, а также повреждения лица и костей черепа.

Все обстоятельства произошедшего установят в ходе проверки.

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