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18:55 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Сотрудник «Росспиртпрома» торговал под Волгоградом конфискатом

Бывший сотрудник ОАО «Росспиртпром» Евгений Штей и его супруга Лариса Штей предстанут перед судом в Волгограде по делу о хранении, перевозке в целях сбыта и продаже фальсифицированного алкоголя. Также под суд идет пособник Штеев Иван Спирин.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что указанные лица с мая по июль 2016 года на территории Калачевского района Волгоградской области торговали ранее конфискованной алкогольной продукцией. В общей сложности на продажу Штеем было выставлено 600 бутылок коньяка и водки на сумму около 280 тысяч рублей, которые он согласно своим должностным обязанностям был обязан уничтожить.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по области. Расследование вели сотрудники СЧ ГСУ ГУ МВД России по области.

Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено прокуратурой Волгоградской области. Рассматриваться по существу оно будет Калачевским районным судом Волгоградской области.

Обвиняемым грозит по 6 лет лишения свободы.

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