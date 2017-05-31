Самолет Malaysian Airlines вернулся в аэропорт Мельбурна из-за возможной угрозы теракта
Москва. 31 мая. INTERFAX.RU — Самолет авиакомпании Malaysian Airlines, следовавший рейсом MH 128 из Мельбурна в
Москва. 31 мая. INTERFAX.RU — Самолет авиакомпании Malaysian Airlines, следовавший рейсом MH 128 из Мельбурна в
При этом пассажир заявил, что у него есть взрывчатка. По предварительным данным, нарушитель порядка был нейтрализован другими пассажирами.
В настоящий момент аэропорт закрыт, приземлившийся самолет изолирован.
В Австралийской федеральной полиции подтвердили факт инцидента и отметили, что уже предпринимают необходимые меры.