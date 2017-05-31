Самолет Malaysian Airlines вернулся в аэропорт Мельбурна из-за возможной угрозы теракта

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU — Самолет авиакомпании Malaysian Airlines, следовавший рейсом MH 128 из Мельбурна в Куала-Лумпур, был вынужден вернуться в аэропорт Мельбурна после того, как один из пассажиров попытался проникнуть в кабину пилотов, сообщает The Sydney Morning Herald.