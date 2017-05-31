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18:53 (мск), источник: Интерфакс

Самолет Malaysian Airlines вернулся в аэропорт Мельбурна из-за возможной угрозы теракта

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU — Самолет авиакомпании Malaysian Airlines, следовавший рейсом MH 128 из Мельбурна в Куала-Лумпур, был вынужден вернуться в аэропорт Мельбурна после того, как один из пассажиров попытался проникнуть в кабину пилотов, сообщает The Sydney Morning Herald.

Источник: Reuters

При этом пассажир заявил, что у него есть взрывчатка. По предварительным данным, нарушитель порядка был нейтрализован другими пассажирами.

В настоящий момент аэропорт закрыт, приземлившийся самолет изолирован.

В Австралийской федеральной полиции подтвердили факт инцидента и отметили, что уже предпринимают необходимые меры.

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