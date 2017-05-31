В Уфе во дворе жилого дома перевернулась иномарка

Днем в Уфе 31 мая на перекрестке переулка Российского и улицы Ладыгина перевернулся «Хендай». Очевидцы сообщают, что водитель и пассажиры корейской иномарки были пьяны.

Фотографии с места происшествия появились в сообществе «БашДТП».

Необычное происшествия сразу вызвало бурную реакцию участников группы.

— Один вопрос — как? Он ведь на ровном месте «поскользнулся» и оказался на крыше! — вопрошает один из водителей.