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22:11 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе во дворе жилого дома перевернулась иномарка

По предварительным данным водитель был пьян.

Днем в Уфе 31 мая на перекрестке переулка Российского и улицы Ладыгина перевернулся «Хендай». Очевидцы сообщают, что водитель и пассажиры корейской иномарки были пьяны.

Фотографии с места происшествия появились в сообществе «БашДТП».

Необычное происшествия сразу вызвало бурную реакцию участников группы.

— Один вопрос — как? Он ведь на ровном месте «поскользнулся» и оказался на крыше! — вопрошает один из водителей.

— Если пьяный был, то хорошо, что во дворах «приземлился». А если бы такой на дорогу выехал? Из-за него могли люди пострадать! — возмущается другой мужчина.

Во всяком случае, на месте аварии работают инспекторы ГИБДД, которые и должны выяснить все причины странного ДТП.

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