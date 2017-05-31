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22:07 (мск), источник: СуперОмск

В центре Омска чудом спасли упавших в Иртыш девочек — видео

Инцидент произошел в среду, 31 мая, на Иртышской набережной, что в центре Омска. Две трехлетние девочки упали в половодную реку.

Детей чудом спасли очевидцы 16-летние Александр Елгин и Вячеслав Карпук.

Спасательную операцию сняли на видео и выложили в группе «ЧП Омск» соцсети «ВКонтакте».

Пользователи в своих комментариях восхитились отверженным поступком парней и попеняли родителей девочек.

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