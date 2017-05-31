В центре Омска чудом спасли упавших в Иртыш девочек — видео
Инцидент произошел в среду, 31 мая, на Иртышской набережной, что в центре Омска. Две трехлетние девочки упали в половодную реку.
Инцидент произошел в среду, 31 мая, на Иртышской набережной, что в центре Омска. Две трехлетние девочки упали в половодную реку.
Детей чудом спасли очевидцы 16-летние Александр Елгин и Вячеслав Карпук.
Спасательную операцию сняли на видео и выложили в группе «ЧП Омск» соцсети «ВКонтакте».
Пользователи в своих комментариях восхитились отверженным поступком парней и попеняли родителей девочек.